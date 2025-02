União Rondonópolis x Vasco: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Brasil

O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

União Rondonópolis e Vasco se enfrentam hoje, terça-feira, 18 de fevereiro (18/02), em jogo válido pela primeira fase da Copa do Brasil de 2025. A partida será disputada no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), às 21h30min (horário de Brasília).

União Rondonópolis x Vasco: como chegam os times

O Vasco não chega num bom momento para o confronto, após a derrota para o rival Flamengo no último sábado e uma sequência de quatro partidas sem vitórias. Os comandados de Fábio Carille, atualmente na quarta posição do Carioca, estão ameaçados de ficar de fora das semifinais do Estadual. A decisão da vaga será no próximo domingo, diante do Botafogo, em São Januário.

Por que a troca de Luka Doncic por Anthony Davis pode ter sido a maior da história da NBA?; VEJA



Carille deve fazer apenas ajustes pontuais na equipe que entrará em campo em Cariacica. O meia Paulinho, que retornou de lesão e entrou no segundo tempo contra o Flamengo, deve ganhar a vaga do volante Hugo Moura entre os titulares. Já Philippe Coutinho, que esteve em campo durante os 90 minutos do clássico, pode iniciar a partida no banco e dar oportunidade para Dimitri Payet. (Com Gazeta Esportiva)