Ypiranga x Grêmio: onde assistir ao vivo e online pelo Campeonato Gaúcho

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Ypiranga e Grêmio se enfrentam hoje, sábado, 15 de fevereiro (15/02), em jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Gaúcho de 2025. A partida será disputada no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim (RS), às 16h30min (horário de Brasília).

Ypiranga x Grêmio: como chegam os times

Após a estreia com derrota para o Juventude, o Canarinho não perde há seis rodadas no Estadual. Com isso, a equipe de Erechim se encontra na terceira colocação do Grupo B, com 12 pontos. Aliás, a vitória sobre o Brasil de Pelotas manteve viva a esperança de carimbar a vaga nas semifinais do torneio como o segundo melhor colocado.

Assim, o confronto com o Grêmio tornou-se decisivo, pois somente um resultado positivo interessa para o Ypiranga. Mesmo que tenha sucesso em sua missão, ainda precisa torcer por um tropeço do Caxias diante do São José.

