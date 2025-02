Internacional x Monsoon: onde assistir ao vivo e online pelo Campeonato Gaúcho

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta), no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Internacional e Monsoon se enfrentam hoje, sábado, 15 de fevereiro (15/02), em jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Gaúcho de 2025. A partida será disputada no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), às 16h30min (horário de Brasília).

Internacional x Monsoon: como chegam os times

O Inter é o líder do Grupo B, com 17 pontos, e ainda está invicto no Estadual. A vitória de goleada por 5 a 0 sobre o Pelotas permitiu assumir o posto de melhor campanha do torneio. Até pelo tropeço do Juventude no embate com o Avenida. Assim, como já garantiu sua presença na fase final do Gauchão, a prioridade passa a ser ter a vantagem de decidir a vaga para a decisão em casa.

Além disso, possivelmente vai fugir de adversários mais fortes, como é o caso de Grêmio e Juventude, que também integram a Série A do Brasileirão. No atual contexto, o mais provável que o seu oponente na etapa seguinte seja Caxias ou Ypiranga, duas equipes que vão disputar a Terceira Divisão do Campeonato Brasileiro. Simultaneamente, o técnico Roger Machado entende que seja necessário dar um descanso para alguns titulares.

