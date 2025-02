Flamengo x Vasco: onde assistir ao vivo e online pelo Campeonato Carioca

Flamengo e Vasco se enfrentam hoje, 15, pelo Campeonato Carioca. / Crédito: Matheus Lima/Vasco

Flamengo e Vasco se enfrentam hoje, sábado, 15 de fevereiro (15/02), em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Carioca de 2025. A partida será disputada no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h45min (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Flamengo x Vasco: como chegam os times O técnico Filipe Luís seguirá apostando no rodízio da equipe e deve promover o retorno de Léo Pereira à defesa. Embalado por uma vitória sobre o rival Botafogo, o Rubro-Negro, aliás, chega em situação confortável na tabela e pode garantir a classificação antecipada para as semifinais. No entanto, a equipe terá o desfalque de Gerson, que cumpre suspensão, por ser expulso durante briga generalizada da última rodada. Além dele, o zagueiro Cleiton também não fica à disposição para o duelo por soco em Barboza. Outro desfalque certo é Alex Sandro, que tem uma lesão na coxa esquerda. Filipe Luís, aliás, também tem dúvidas. O lateral-esquerdo Ayrton Lucas, que desfalcou o time contra o Botafogo após uma pancada no joelho contra o Fluminense. Além dele, o atacante Juninho tem um edema muscular na coxa direita e não deve ir para 0 jogo deste sábado.