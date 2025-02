Inter de Limeira x Palmeiras: onde assistir ao vivo e online pelo Campeonato Paulista

Repórter do caderno de Esportes

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

Jogo do Campeonato Paulista entre Inter de Limeira e Palmeiras é nesta quinta-feira, 13, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário

O confronto terá transmissão ao vivo na TNT (canal de TV fechada) e no Max (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Inter de Limeira e Palmeiras se enfrentam hoje, quinta-feira, 13 de fevereiro (13/02), em jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Paulista de 2025. A partida será disputada no Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira (SP), às 19h30min (horário de Brasília).

Inter de Limeira x Palmeiras: como chegam os times

A equipe alviverde entra em campo tentando vencer depois de dois empates seguidos, contra Corinthians e Água Santa. O Alviverde tem 13 pontos e está fora da zona de classificação às quartas de final do Estadual, atrás de São Bernardo e Ponte Preta, que ainda entram em campo nesta quarta-feira.



Para o duelo, o Palmeiras tem os desfalques de Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), Paulinho (cirurgia na perna direita). Felipe Anderson, em transição física depois de se recuperar de dores no púbis também segue fora. O trio vem tratando os respectivos problemas junto dos profissionais do Núcleo de Saúde e Performance.