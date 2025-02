Flamengo x Botafogo: onde assistir ao vivo e online pelo Campeonato Carioca

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (canal de TV fechada) e no GOAT (canal do Youtube). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Flamengo e Botafogo se enfrentam hoje, quarta-feira, 12 de fevereiro (12/02), em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Carioca de 2025. A partida será disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30min (horário de Brasília).

Flamengo x Botafogo: como chegam os times

O Fla é o atual vice-líder da competição com 14 pontos e pode subir para a ponta da tabela em caso de vitória. Dois pontos atrás, o Alvinegro aparece na sexta posição e vai a campo em busca de um lugar no G4, o que será possível até com um empate.

Vale ressaltar que em jogos pelo Carioca, o Flamengo ostenta uma invencibilidade de sete anos sobre o Botafogo, com seis vitórias em seis confrontos desde 2018.

Os dois times terão mudanças em relação ao confronto disputado em Belém do Pará. No Flamengo, Filipe Luis não poderá contar com o lateral Alex Sandro, que sentiu um problema na virilha no início do Fla-Flu do último sábado.