Democrata GV x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e online pelo Campeonato Mineiro

O Cruzeiro enfrenta o Democrata GV hoje, 12, pelo Campeonato Mineiro. / Crédito: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Democrata GV e Cruzeiro se enfrentam hoje, quarta-feira, 12 de fevereiro (12/02), em jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Mineiro de 2025. A partida será disputada na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG), às 19h45min (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Democrata GV x Cruzeiro: como chegam os times Já classificada para a próxima fase do Estadual, a Raposa vem de um empate e uma derrota para América-MG e Atlético, respectivamente. Aliás, no confronto contra o Galo, perdeu por 2 a 0, no Mineirão, com Gabigol expulso aos 30 minutos do primeiro tempo. Portanto, o atacante não estará a disposição para o duelo desta quarta-feira, primeiro de Leonardo Jardim no comando. Além disso, quatro jogadores, incluindo três titulares, podem ser poupados para prevenir novos problemas devido ao acúmulo de cartões amarelos: o zagueiro Fabrício Bruno e os meio-campistas Matheus Henrique, Christian e Lucas Romero.