Atlético-MG x Itabirito: onde assistir ao vivo e online pelo Campeonato Mineiro

Atlético-MG x Itabirito: como chegam os times

O técnico Cuca poderá contar com o retorno do atacante Júnior Santos, que foi expulso no jogo contra o Athletic e cumpriu suspensão no clássico contra o Cruzeiro. No entanto, a tendência é a de que o treinador atleticano mantenha a mesma formação que iniciou o clássico, com Cuello mantendo seu espaço entre os titulares. Assim, Júnior Santos provavelmente entrará no decorrer da partida.

O técnico Ricardo Drubscky tem um desfalque certo para o confronto contra o Galo. O volante Serginho, que já defendeu o Atlético em outras temporadas, foi expulso e não poderá jogar. A expectativa é a de que David Lucas seja a opção para sua vaga. (Com Jogada 10)