Grêmio x Pelotas: onde assistir ao vivo e online pelo Campeonato Gaúcho

O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Grêmio e Pelotas se enfrentam hoje, terça-feira, 11 de fevereiro (11/02), em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Gaúcho de 2025. A partida será disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), às 21h30min (horário de Brasília).

O jogo será apitado por Wagner Silveira Echevarria, com os assistentes Tiago Augusto Kappes Diel e Fabulo Oliveira Diniz. No comando do VAR, estará Rodrigo Brand da Silva. (Com Gazeta Esportiva)

Grêmio x Pelotas: onde assistir ao vivo ao jogo do Campeonato Gaúcho

SporTV : canal de TV fechada

: canal de TV fechada Premiere: serviço de pay-per-view

Campeonato Gaúcho: dia e horário do jogo Grêmio x Pelotas

Terça-feira, 11 de fevereiro (11/02), às 21h30min (horário de Brasília).

Onde será Grêmio x Pelotas



Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)