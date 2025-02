Cruzeiro x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e online pelo Campeonato Mineiro

O Cruzeiro vai enfrentar o Atlético-MG hoje, 9, pelo Campeonato Carioca. / Crédito: Pedro Souza/Atlético-MG

Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam hoje, domingo, 09 de fevereiro (09/02), em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Mineiro de 2025. A partida será disputada no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 16 horas (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Cruzeiro x Atlético-MG: como chegam os times O Cabuloso buscou empate com o América-MG na última quarta-feira (5), em partida que terminou em 1 a 1. Assim, chegou aos 11 pontos e, na liderança do Gruco C, pode garantir a vaga nas semifinais antecipadamente contra o Galo. Para a partida, Wesley Carvalho está na expectativa de contar com o atacante Kaio Jorge, que não atuou nos últimos três confrontos para focar em atividades de força e equilíbrio muscular. Por outro lado, o zagueiro João Marcelo realizou cirurgia na última quinta-feira (6) para tratar lesão multiligamentar. Além disso, Japa e Dinenno também não vão entrar em campo. O meia devido a problema muscular e o centroavante segue em recuperação após lesão no joelho, com retorno previsto para abril. Por que a troca de Luka Doncic por Anthony Davis pode ter sido a maior da história da NBA?; VEJA