Corinthians x São Bernardo: onde assistir ao vivo e online pelo Campeonato Paulista

O confronto terá transmissão ao vivo na TNT (canal de TV fechada) e no Max (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Corinthians x São Bernardo: como chegam os times

O técnico Ramón Díaz deve mandar uma equipe alternativa em campo, após colocar seus principais jogadores contra o Palmeiras, no Allianz Parque, em um jogo bastante exaustivo para o Timão. Afinal, o Alvinegro encarou um campo afetado por uma chuva forte e precisou jogar boa parte do segundo tempo com um jogador a menos. Contudo, a grande novidade deve ser Rodrigo Garro, que está recuperado de lesão no joelho e deve ser titular. Além disso, outros nomes como Romero e Talles Magno também devem começar a partida. Por fim, Gustavo Henrique e Maycon segue no departamento médico.

Por outro lado do São Bernardo, o técnico Ricardo Catalá só deve ter uma mudança na equipe, em relação ao último compromisso. Afinal, o zagueiro Matheus Salustiano cumpriu suspensão contra o Novorizontino e está novamente à disposição do treinador. Assim, Augusto pode perder espaço no time titular. De resto, a escalação deve ser a mesma que vem encantando neste Paulistão e que ostenta a segunda melhor campanha, atrás apenas do próprio Corinthians. (Com Jogada 10)