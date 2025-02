Botafogo x Madureira: onde assistir ao vivo e online pelo Campeonato Carioca

O confronto terá transmissão ao vivo na Band (canal de TV aberta) e no GOAT (canal do Youtube). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Botafogo x Madureira se enfrentam hoje, domingo, 09 de fevereiro (09/02), em jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Carioca de 2025. A partida será disputada no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, Espírito Santo, às 16 horas (horário de Brasília).

Botafogo x Madureira: como chegam os times

O Botafogo não disputa a semifinal do Cariocão há dois anos, embora John Textor, dono da SAF alvinegra, admita que as prioridades sejam outras. O Botafogo entra em campo com 12 pontos. Igor Jesus será a referência no ataque sob o comando de Carlos Leiria. Além disso, agora tem o receio de não lesionar mais seus jogadores, algo que ocorreu no jogo anterior com Artur e Bastos.

O Madureira soma apenas nove pontos e ocupa a nona colocação. Ainda pode sonhar com a classificação, mas arrisca ficar fora até mesmo da Taça Rio. O técnico tem dúvida no ataque entre Hugo Cabral e Renato Henrique. (Com Jogada 10)