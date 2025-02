Água Santa x Palmeiras: onde assistir ao vivo e online pelo Campeonato Paulista

O confronto terá transmissão ao vivo na Record (canal de TV aberta), no Nosso Futebol (serviço de pay-per-view), no Uol Play (serviço de pay-per-view) e no Zapping (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Água Santa e Palmeiras se enfrentam hoje, domingo, 09 de fevereiro (09/02), em jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Paulista de 2025. A partida será disputada no Mané Garrincha, em Brasília (DF), às 18h30min (horário de Brasília).

Água Santa x Palmeiras: como chegam os times

Desesperado na briga contra o rebaixamento, o Água Santa tenta se recuperar após ser goleado pelo Guarani na última rodada. Pintado, que assumiu o clube nesta semana, vai para a sua segunda partida em busca do seu primeiro triunfo no seu retorno ao Netuno. No time, o treinador não contará com Netinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.



Depois de jogar melhor, mas ficar apenas no empate contra o Corinthians, o Palmeiras busca reagir na capital federal. Com poucos treinamentos depois do Dérbi, a tendência é que Abel Ferreira mantenha uma parte do revezamento que vem acontecendo no Campeonato Paulista e poupe algumas peças que foram titulares no clássico. (Com Jogada 10)