Fortaleza x Ceará: onde assistir ao vivo e online pelo Campeonato Cearense

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta), na TV Ceará (canal de TV aberta) e no GOAT (canal do Youtube). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Fortaleza x Ceará: como chegam os times

Mandante da partida, o Fortaleza não poderá contar com o volante Lucas Sasha, suspenso após expulsão. A vaga no meio-campo deverá ser ocupada por Zé Welison, formando trio com Pol Fernández e Pochettino. A defesa também deve ter mudanças, com o treinador argentino optando por Brítez na lateral direita para conter as investidas de Fernandinho e usando Mancuso no lado esquerdo. Desta forma, a zaga teria Kuscevic e Titi.



Já o Ceará não terá Rafael Ramos e Bruno Tubarão, lesionados, enquanto Nicolas é dúvida. A escalação deverá dar respostas acerca daquilo que Condé considera a formação ideal. Bruno Ferreira deve reassumir de vez o posto no gol, Fabiano Souza deve ser arma importante no embate contra Moisés pela força física e a experiência de Marllon e Ramon deve formar a zaga. Richardson, Fernando Sobral e Lourenço disputam duas vagas no meio-campo, que terá o argentino Lucas Mugni como armador. (Com Afonso Ribeiro)