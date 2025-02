Fluminense x Flamengo: onde assistir ao vivo e online pelo Campeonato Carioca

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta), no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Fluminense e Flamengo se enfrentam hoje, sábado, 08 de fevereiro (08/02), em jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Carioca de 2025. A partida será disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 16h30min (horário de Brasília).

O Fluminense, mandante da partida, precisa da vitória para buscar uma vaga no G4. Restando três rodadas para o fim da primeira fase, o Tricolor aparece apenas na oitava posição na tabela, com dez pontos em oito jogos. O Rubro-Negro, por sua vez, é o vice-líder com 13 pontos e um jogo a menos. O líder isolado é o Volta Redonda, com 16.

Do outro lado, o técnico Filipe Luis tem uma conta a acertar com o rival. Nas 20 partidas no comando do Flamengo, o jovem treinador só sofreu uma derrota, justamente diante do Fluminense, em outubro do ano passado. Naquele confronto, válido pela 30ª rodada do Brasileirão, o Tricolor saiu de campo com a vitória por 2 a 0.

Para dar o troco no Flu, Filipe Luis terá alguns desfalques além do do lateral Viña e do atacante Pedro, que se recuperam de cirurgias realizadas no ano passado e ainda não têm uma data para o retorno aos gramados. Por conta do planejamento de controle de carga, o meia Nico De la Cruz ficará de fora do clássico. (Com Gazeta Esportiva)

Fluminense x Flamengo: onde assistir ao vivo ao jogo do Campeonato Carioca

Globo : canal de TV aberta

SporTV : canal de TV fechada

: canal de TV fechada Premiere: serviço de pay-per-view

Campeonato Carioca: dia e horário do jogo Fluminense x Flamengo

Sábado, 8 de fevereiro (08/02), às 16h30min (horário de Brasília).