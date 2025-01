Cearense 2025: em transição para SAF, Ferroviário mira quebra de hegemonia no Estado

Técnico Thiago Zorro em treino do Ferroviário no Elzir Cabral / Crédito: Lenilson Santos/Ferroviário

Vivendo um momento de grandes mudanças após a aprovação da constituição da SAF, o Ferroviário quer, no Campeonato Cearense de 2025, finalmente quebrar a hegemonia de Ceará e Fortaleza, que desde 1996 levam o título de campeão estadual. Para alcançar tal feito, a equipe coral chega para o Manjadinho com mudanças que vêm sendo executadas desde a conquista da Taça Fares Lopes. A maior delas ocorreu na beira de campo com a saída de Marcelo Vilar e a chegada do português Tiago Zorro. No elenco para 2025, as alterações foram perceptíveis com a permanência de apenas nove atletas que fizeram parte do time campeão da Taça Fares Lopes seguem na Barra — sendo eles: os zagueiros João Cubas e Wesley Junio, o lateral-direito Rikelmy, os meio-campistas Gharib e Janeudo, e os atacantes Ciel, Kiuan, Allanzinho e Rodrigo Fuzil.

O número de contratações foi alta com a chegada de nove reforços, sendo eles os goleiros Silvado e João Vitor; os zagueiros Lucas Ramires e Jefão; o lateral-direito Yohan; os laterais-esquerdos Carlos Junio e Pablo Alves; o meio-campista Willyam Maranhão; e o atacante Christian Eto'o.

Com essa nova base, o Tubarão da Barra já entrou em campo em 2025 e, ainda que tenha demonstrado muito a evoluir, o time conseguiu dois relevantes resultados que o levaram até a fase de grupos da Copa do Nordeste. Primeiro, diante do Santa Cruz-RN, o Peixe somou uma vitória em 7 a 6 nos pênaltis após um empate em 0 a 0. Depois, contra o Treze, o avanço foi mais tranquilo, com uma vitória por 2 a 0 no tempo regulamentar. Ambas as partidas ocorreram no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Apesar dos bons resultados, na percepção do técnico Tiago Zorro, o Campeonato Cearense será um grande desafio para o Tubarão da Barra, mas o time tem a esperança de fazer uma grande campanha.