Vasco x Fluminense: onde assistir ao vivo e online pelo Campeonato Carioca

O confronto terá transmissão ao vivo na Band (canal de TV aberta), no GOAT (canal do Youtube) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Vasco e Fluminense se enfrentam hoje, quarta-feira, 05 de fevereiro (05/02), em jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Carioca de 2025. A partida será disputada no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), às 21h30min (horário de Brasília).

Com 13 pontos, o Vasco só está atrás do Volta Redonda, que tem a mesma pontuação, mas está em vantagem por possuir uma vitória a mais. O Cruzmaltino, porém, é a única equipe ainda invicta na competição e pode fechar a rodada na ponta da tabela.

Se a situação do Vasco na competição é confortável, o Fluminense está enfrentando uma séria má fase. A equipe de Mano Menezes aparece na décima colocação, com sete pontos, e apenas uma vitória em sete jogos disputados. O time vem de derrota no clássico contra o Botafogo e um empate com o Boavista, no último domingo.

Para voltar a vencer após três partidas, Mano terá a volta do meia Lima, que estava fora da equipe por desgaste físico. Já o lateral Samuel Xavier não foi relacionado após sentir fortes câimbras contra o Boavista. Os meias Paulo Henrique Ganso e Renato Augusto seguem entregues ao departamento médico e também serão desfalques. (Com Gazeta Esportiva)

Vasco x Fluminense: onde assistir ao vivo ao jogo do Campeonato Carioca

Band : canal de TV aberta



: canal de TV aberta GOAT : canal do Youtube

: canal do Youtube Premiere: serviço de pay-per-view

Campeonato Carioca: dia e horário do jogo Vasco x Fluminense

Quarta-feira, 5 de fevereiro (05/02), às 21h30min (horário de Brasília).