São Paulo x Mirassol: onde assistir ao vivo e online pelo Campeonato Paulista

O São Paulo enfrenta o Mirassol hoje, 5, pelo Campeonato Paulista. / Crédito: Rubens Chiri/Saopaulofc.net

São Paulo e Mirassol se enfrentam hoje, quarta-feira, 05 de fevereiro (05/02), em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Paulista de 2025. A partida será disputada no estádio MorumBIS, em São Paulo (SP), às 19h30min (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Nosso Futebol (serviço de pay-per-view), no UOL Play (serviço de pay-per-view) e no Zapping (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

São Paulo x Mirassol: como chegam os times Mesmo com um jogo a menos que os demais integrantes do Grupo C, o São Paulo é o líder da chave, com dez pontos, e pode ampliar sua distância para Novorizontino, (nove pontos) Noroeste (seis pontos) e Água Santa (quatro pontos) se somar três pontos contra o Mirassol nesta quarta-feira.

Para essa partida, o técnico Luis Zubeldía poderá contar com o retorno de Alan Franco. O zagueiro foi desfalque contra o Santos por causa de uma sobrecarga na coxa esquerda, mas voltou a treinar ao lado de seus companheiros nesta semana.