Santos x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo e online pelo Campeonato Paulista

O Santos enfrenta o Botafogo-SP hoje, 5, pelo Campeonato Paulista. Jogo pode marcar retorno de Neymar ao time. / Crédito: Raul Baretta/Santos FC

Santos e Botafogo-SP se enfrentam hoje, quarta-feira, 05 de fevereiro (05/02), em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Paulista de 2025. A partida será disputada na Vila Belmiro, em Santos (SP), às 21h35min (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na Record (canal de TV aberta), na TNT (canal de TV fechada), no Max (serviço de streaming), no Nosso Futebol (serviço de pay-per-view), no UOL Play (serviço de pay-per-view) e no Zapping (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Santos x Botafogo-SP: como chegam os times A partida marcará a reestreia de Neymar pelo Peixe. O astro, que assinou contrato com o clube até o meio deste ano, já treinou com os novos companheiros e está à disposição da comissão técnica de Pedro Caixinha. A tendência, porém, é que o camisa 10 inicie o duelo no banco de reservas.

O treinador português conta com desfalques importantes, começando por ele mesmo. O comandante foi expulso na vitória do time sobre o São Paulo, por 3 a 1, no último sábado, e precisará cumprir suspensão. Além dele, o zagueiro Zé Ivaldo recebeu o terceiro cartão amarelo e também está fora.