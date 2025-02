Internacional x Brasil de Pelotas: onde assistir ao vivo e online pelo Campeonato Gaúcho

Repórter do caderno de Esportes

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

Jogo do Campeonato Gaúcho entre Internacional e Brasil de Pelotas é neste quarta-feira, 5, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Internacional e Brasil de Pelotas se enfrentam hoje, quarta-feira, 05 de fevereiro (05/02), em jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Gaúcho de 2025. A partida será disputada no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), às 20 horas (horário de Brasília).

Internacional x Brasil de Pelotas: como chegam os times

A escolha por uma equipe totalmente reserva é uma possibilidade, mas a expectativa é de que Kaique Rocha e Rogel formem a dupla de zaga. Deste modo, Vitão e Victor Gabriel ganhariam um descanso. Se o Colorado conseguir inscrever Ramon dentro do prazo, o lateral-esquerdo pode fazer a sua estreia na vaga de Bernabei. Vale relembrar que o argentino teve uma pré-temporada mais curta, já que as negociações entre o clube gaúcho e o Celtic pela transferência em definitivo se estenderam mais do que o esperado.

Caso não consiga registrar a tempo, Pablo deve ganhar uma chance na lateral esquerda. Pelo lado direito, o argentino Braian Aguirre provavelmente será preservado e Nathan terá sua primeira oportunidade como titular. No setor criativo, o jovem Luis Otávio deve estar entre os 11 iniciais na vaga do experiente volante Fernando, assim como Ronaldo no lugar de Thiago Maia.

