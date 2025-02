Sport x Fortaleza: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Nordeste

O confronto terá transmissão ao vivo no SBT (canal de TV aberta) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Sport e Fortaleza se enfrentam hoje, terça-feira, 4 de fevereiro (03/02), em jogo válido pela 2ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste de 2025. A partida será disputada na Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco, às 21h30min (horário de Brasília).

Sport x Fortaleza: como chegam os times

O Sport não poderá contar com o zagueiro Rafael Thyere, lesionado, mas terá à disposição o meio-campista argentino Rodrigo Atencio. O atacante Carlos Alberto também já está regularizado e liberado para atuar.

Porteiro cearense realiza sonho de correr a São Silvestre após 35 anos de espera; VEJA



Para o compromisso fora de casa, o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda deverá usar força máxima, após as avaliações em meio em rodízio de jogadores nos primeiros jogos do ano — que também foi motivado pelo zelo com a parte física. A principal dúvida fica quanto à formação da zaga, já que Kuscevic voltou a atuar após lesão, Brítez e Titi vinham sendo titulares e David Luiz foi relacionado pela primeira vez no último fim de semana. O argentino, porém, não viajou com a delegação. (Com Gazeta Esportiva)