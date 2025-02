Atlético-MG x Athletic: onde assistir ao vivo e online pelo Campeonato Mineiro

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Atlético-MG e Athletic se enfrentam hoje, terça-feira, 4 de fevereiro (03/02), em jogo válido pela 6ª rodada do Campeonato Mineiro de 2025. A partida será disputada no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 21h30min (horário de Brasília).

Atlético-MG x Athletic: como chegam os times

O Galo está apenas na terceira posição do Grupo A, com sete pontos, um ponto atrás do Betim, líder do grupo. E na campanha de possível melhor segundo colocado, a equipe está quatro pontos atrás do América-MG, vice-líder do Grupo B.

Nas últimas três partidas da fase de grupos, o Galo recebe o Athletic, visita o Cruzeiro e encerra recebendo o Itabirito. Devido à pré-temporada nos Estados Unidos, o Atlético-MG jogou as três primeiras rodadas do Campeonato Mineiro com seus jogadores da base, obtendo apenas três pontos em nove possíveis. (Com Gazeta Esportiva)