Guarani x Palmeiras: onde assistir ao vivo e online pelo Campeonato Paulista

O Palmeiras enfrenta o Guarani pelo Campeonato Paulista. / Crédito: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon

Guarani e Palmeiras se enfrentam hoje, domingo, 2 de fevereiro (02/02), em jogo válido pela 6ª rodada do Campeonato Paulista de 2025. A partida será disputada no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), às 18h30min (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na Record (canal de TV aberta), na CazéTV (canal do Youtube), no Nosso Futebol (serviço de pay-per-view), no UOL Play (serviço de pay-per-view) e no Zapping (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Guarani x Palmeiras: como chegam os times A equipe palmeirense está há dois jogos sem vencer no Estadual. Na última rodada, o Verdão empatou sem gols com o Red Bull Bragantino, no Allianz Parque. Antes disso, perdeu do Novorizontino, de virada, por 2 a 1, na Arena Barueri. Ao todo, o Palmeiras tem duas vitórias, dois empates e uma derrota. Com isso, a equipe fica na vice-liderança do Grupo D, com oito pontos, quatro a menos que o líder São Bernardo. O duelo contra o Bugre é o último antes do clássico contra o Corinthians.