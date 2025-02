Vila Nova x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e online pelo Campeonato Mineiro

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Vila Nova e Atlético-MG se enfrentam hoje, sábado, 1° de fevereiro (1°/02), em jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Mineiro de 2025. A partida será disputada no Estádio Castor Cifuentes, em Belo Horizonte (MG), às 16h30min (horário de Brasília).

Vila Nova x Atlético-MG: como chegam os times

O Villa Nova, por sua vez, tem apenas três pontos e ocupa a terceira colocação do Grupo C do estadual. Já o Galo tem quatro pontos e está na quarta posição do Grupo A. Portanto, ambos precisam vencer para continuar sonhando com a próxima fase.

O Atlético só pensa em uma coisa: vitória. O técnico Cuca, afinal, ressaltou a necessidade de vencer todos os jogos para se classificar à próxima fase do torneio estadual. Assim, o Galo vai com força total para o confronto contra o Leão. A grande dúvida é se a comissão técnica escalará o novo reforço, Cuello, para a partida. A tendência é que ele ocupe a vaga de Rubens, mas a comissão técnica só confirmará essa decisão momentos antes do jogo. (Com Jogada 10)