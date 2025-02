Vasco x Volta Redonda: onde assistir ao vivo e online pelo Campeonato Carioca

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta), no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Vasco e Volta Redonda se enfrentam hoje, sábado, 1° de fevereiro (1°/02), em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Carioca de 2025. A partida será disputada no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, às 16h30min (horário de Brasília).

Vasco x Volta Redonda: como chegam os times

O confronto promete ser disputado, pois o equilíbrio vem fazendo parte do encontro dessas equipes nesta década. Desde 2020, foram disputados 5 jogos, com 2 vitórias do Vasco, 2 do Volta Redonda e 1 empate. O saldo de gols traz uma ligeira vantagem vascaína por 7 a 6.

O último encontro dos times aconteceu no Campeonato Carioca do ano passado. No dia 24 de fevereiro, o Vasco venceu por 2 a 1, com gols de Zé Gabriel e Vegetti. (Com Gazeta Esportiva)