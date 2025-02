Santos x São Paulo: onde assistir ao vivo e online pelo Campeonato Paulista

Repórter do caderno de Esportes

Jogo do Campeonato Paulista entre Santos e São Paulo é neste sábado, 1°, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário

O confronto terá transmissão ao vivo na TNT (canal de TV fechada) e no MAX (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Santos e São Paulo se enfrentam hoje, sábado, 1° de fevereiro (1°/02), em jogo válido pela 6ª rodada do Campeonato Paulista de 2025. A partida será disputada na Vila Belmiro, em Santos (SP), às 20h30min (horário de Brasília).

Santos x São Paulo: como chegam os times

As equipes vivem momentos distintos no torneio. O Peixe, que perdeu para o São Bernardo na última rodada, vem de três derrotas seguidas, incluindo o clássico contra o Palmeiras. Do outro lado, o Tricolor, que bateu a Portuguesa por 2 a 1, ainda não perdeu na competição. Até aqui foram três triunfos e um empate.



Para o clássico, o treinador Pedro Caixinha deve repetir a escalação do jogo contra o São Bernardo. O goleiro Brazão sentiu dores nos dedos após uma defesa durante a partida, mas realizou exames na quinta-feira e não foi diagnosticada nenhuma lesão.