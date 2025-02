Floresta x Fortaleza: onde assistir ao vivo e online pelo Campeonato Cearense

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta), na TV Ceará (canal de TV aberta) e no GOAT (canal do Youtube). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Floresta e Fortaleza se enfrentam hoje, sábado, 1° de fevereiro (1°/02), em jogo válido pela 4ª rodada do Campeonato Cearense de 2025. A partida será disputada no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, no Ceará, às 16h30min (horário de Brasília).

Floresta x Fortaleza: como chegam os times

Sem Ruan, lesionado, o Floresta tem contato com o zagueiro-artilheiro Ícaro, que soma dois gols no Estadual. A velocidade de Aleffe e Vitinho no setor ofensivo também é uma arma importante do time de Marcelo Chamusca. O Fortaleza deve contar com a ofensividade de Mancuso no lado direito e o poder de fogo de Marinho e Lucero no ataque.

Porteiro cearense realiza sonho de correr a São Silvestre após 35 anos de espera; VEJA



Entre Campeonato Cearense e Nordestão, Fortaleza e Floresta já se enfrentam seis vezes, com cinco vitórias do Leão e uma do Lobo. O confronto mais recente foi em fevereiro de 2022, pela Lampions League, em que o Tricolor levou a melhor por 2 a 0, com gols de Romarinho e Depietri — ambos já deixaram o Pici. (Com Afonso Ribeiro)