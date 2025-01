Flamengo x Sampaio Corrêa: onde assistir ao vivo e online pelo Campeonato Carioca

O confronto terá transmissão ao vivo na Band (canal de TV aberta) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Flamengo e Sampaio Corrêa se enfrentam hoje, quinta-feira, 30 de janeiro (30/01), em jogo válido pela 6ª rodada da primeira fase do Campeonato Carioca de 2025. A partida será disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30min (horário de Brasília).

Os atacantes Everton Cebolinha e Luiz Araújo, que ficaram fora da lista de relacionados para o jogo diante do Volta Redonda, podem aparecer como opções no banco de reservas. Já o lateral Viña e o atacante Pedro se recuperam de cirurgias realizadas no ano passado e ainda não têm data para o retorno aos gramados.

O confronto antecede a decisão da Supercopa do Brasil contra o Botafogo, que será neste domingo, no Mangueirão, em Belém. Por conta disso, o técnico Filipe Luís pode mexer no time titular para preservar alguns atletas. Nomes como Matheus Gonçalves, Evertton Araújo e Alcaraz devem ganhar uma oportunidade, assim como os zagueiros Cleiton e João Victor.

Com sete pontos em cinco rodadas, o Flamengo está na quinta posição e mira um lugar no G4. O Nova Iguaçu, com oito, é o primeiro dentro do grupo de classificados para as semifinais.

Com seis pontos, o Sampaio Corrêa faz uma campanha regular. A equipe de Alfredo Sampaio vem de uma vitória sobre o Botafogo e empates diante do Boavista e do Maricá, no último domingo. (Com Gazeta Esportiva)

Flamengo x Sampaio Corrêa: onde assistir ao vivo ao jogo do Campeonato Carioca

Band: canal de TV aberta

canal de TV aberta Premiere: serviço de pay-per-view



Campeonato Carioca: dia e horário do jogo Flamengo x Sampaio Corrêa

Quinta-feira, 30 de janeiro (30/1), às 21h30min (horário de Brasília).