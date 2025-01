Palmeiras x Bragantino: onde assistir ao vivo e online pelo Campeonato Paulista

O Palmeiras vai enfrentar o Bragantino; veja onde assistir ao vivo ao jogo do Campeonato Cearense. / Crédito: César Greco/Palmeiras

Palmeiras e Bragantino se enfrentam hoje, terça-feira, 28 de janeiro (28/01), em jogo válido pela 5ª rodada da primeira fase do Campeonato Paulista de 2025. A partida será disputada no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 19h30min (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Nosso Futebol (serviço de pay-per-view), Uol Play (serviço de pay-per-view) e no Zapping (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Palmeiras x Bragantino: como chegam os times o último sábado, o Verdão foi derrotado pelo Novorizontino por 2 a 1, na Arena Barueri, pela quarta rodada do Paulistão. O Alviverde até saiu na frente, mas levou a virada no segundo tempo e perdeu uma longa invencibilidade na fase de grupos do Estadual. O Palmeiras não era superado na primeira fase do torneio há 42 jogos. O último revés da equipe de Abel Ferreira nesta etapa do Campeonato Paulista havia sido em abril de 2021, para a Inter de Limeira. Porteiro cearense realiza sonho de correr a São Silvestre após 35 anos de espera; VEJA