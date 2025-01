Enquete: Neymar, Ronaldinho ou Ronaldo; qual retorno mais marcante?

Neymar rescindiu com o Al Hilal e se aproxima do retorno ao Brasil, seguindo passos de ícones como Ronaldo e Ronaldinho em voltas históricas

A onda de retornos inesperados começou a ganhar força com a chegada de Ronaldo ao Corinthians, em 2009. O cenário é semelhante ao de Neymar: ambos retornaram ao Brasil afetados por lesões e com a mesma idade em seus respectivos retornos, 32 anos.

Após uma rescisão mútua com o Al Hilal nesta terça-feira, 28, Neymar está cada vez mais próximo de retornar ao futebol brasileiro . O jogador poderá entrar para a seleta lista de atletas que brilharam no exterior e voltaram ao País após alcançarem o estrelato.

Enquete: Qual jogador teve o retorno mais memorável ao futebol brasileiro?

As motivações para o retorno de uma grande estrela ao futebol brasileiro variam. No caso de Neymar, o jogador estava em baixa em seu último clube devido a múltiplas lesões e vê sua volta ao Brasil como uma oportunidade de buscar uma vaga na Copa de 2026.

Um exemplo diferente é o de Romário, em 1995. Naquele ano, o jogador havia acabado de receber o prêmio de Melhor do Mundo pela FIFA enquanto atuava pelo Barcelona. No entanto, apesar do sucesso sob o comando de Johan Cruyff, Romário confessou estar infeliz na Europa e decidiu retornar ao Brasil, onde assinou com o Flamengo.

