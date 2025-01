Fortaleza x Cariri: onde assistir ao vivo e online pelo Campeonato Cearense

O confronto terá transmissão ao vivo no GOAT (canal do Youtube) e no Ge.Globo (site). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Fortaleza e Cariri se enfrentam hoje, segunda-feira, 27 de janeiro (27/01), em jogo válido pela 1ª rodada do Campeonato Cearense de 2025. A partida será disputada no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, no Ceará, às 19h30min (horário de Brasília).

Fortaleza x Cariri: como chegam os times

Para encarar o Cariri, o técnico tem como dúvidas o zagueiro Kuscevic, com entorse no tornozelo esquerdo, e o volante Matheus Rossetto, com desconforto muscular na panturrilha esquerda.

Do lado do Índio, o técnico Adelmo Soares, que acumula passagens Picos-PI, Caruaru e Afogados, deve manter a base do time que foi derrotado pelo Barbalha por 3 a 1, na estreia do Cearense, na quinta-feira passada, 24. (Com João Pedro Oliveira)