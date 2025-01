Ferroviário x Ceará: onde assistir ao vivo e online pelo Campeonato Cearense

O confronto terá transmissão ao vivo no GOAT (canal do Youtube) e no Ge.Globo (site). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Ferroviário e Ceará se enfrentam hoje, domingo, 26 de janeiro (26/01), em jogo válido pela 2ª rodada do Campeonato Cearense de 2025. A partida será disputada no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, no Ceará, às 17 horas (horário de Brasília).

Ferroviário x Ceará: como chegam os times

Na primeira rodada, no Estádio Presidente Vargas, o Horizonte venceu o Ferroviário por 2 a 1 no domingo, 19, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Cearense. Os gols do Galo do Tabuleiro foram marcados por Leozinho e Tico Baiano, enquanto Allanzinho descontou para o Tubarão da Barra.



Porteiro cearense realiza sonho de correr a São Silvestre após 35 anos de espera; VEJA



Visitante na partida, o Ceará começou o Estadual vencendo o Tirol por 2 a 1 em partida realizada no estádio Presidente Vargas. O atacante Pedro Henrique, aos oito minutos, e o zagueiro Ramon Menezes, aos 34, ambos no primeiro tempo, marcaram os gols do Alvinegro, enquanto Soares, na etapa final, descontou para a Coruja. (Com Redação O POVO)