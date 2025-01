Horizonte x Fortaleza: onde assistir ao vivo e online pelo Campeonato Cearense

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta), na TV Ceará (canal de TV aberta) e no GOAT (canal do Youtube). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Horizonte e Fortaleza se enfrentam hoje, sábado, 25 de janeiro (25/01), em jogo válido pela 2ª rodada do Campeonato Cearense de 2025. A partida será disputada no no estádio Domingão, em Horizonte, no Ceará, às 16h30min (horário de Brasília).

Horizonte x Fortaleza: como chegam os times

Autor de um belo gol diante do Ferroviário, o atacante Tico Baiano é uma das principais armas do Horizonte para esta edição do Estadual. O camisa 7 já tinha se destacado pelo Galo em 2013, na Série B do Campeonato Cearense, com sete gols em 13 partidas. Portanto, além da velocidade, é peça importante pelo poder de finalização para balançar as redes.



David Luiz será apresentado à torcida do Fortaleza antes do jogo contra Fortaleza; VEJA



Do lado do Fortaleza, com uma escalação mexida, o destaque deve ficar por conta de Yago Pikachu. Em 2025, pela terceira temporada consecutiva, o atacante teve participação direta em gol da equipe no primeiro jogo do ano e balançou as redes contra o Moto Club. No Domingão, pode mais uma vez fazer a diferença. (Com Afonso Ribeiro)