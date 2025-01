Fortaleza x Moto Club: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Nordeste

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Fortaleza e Moto Club se enfrentam hoje, quinta-feira, 23 de janeiro (23/01), em jogo válido pela 1ª rodada da Copa do Nordeste de 2025. A partida será disputada no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, no Ceará, às 19 horas (horário de Brasília).

Fortaleza x Moto Club: como chegam os times

Vojvoda deve ter algumas ausências para a partida. O badalado David Luiz, recepcionado com grande festa no Aeroporto Pinto Martins na terça-feira passada, 21, está regularizado no sistema da CBF (BID), mas não será relacionado para o jogo, o que se justifica pelo pouco tempo na capital cearense. Gastón Ávila, que ainda não chegou aFortaleza, é outro que fica de fora da partida.

David Luiz será apresentado à torcida do Fortaleza antes do jogo contra Moto Club; VEJA



Adversário do Leão, o Moto Club conquistou vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste após superar a etapa preliminar, onde eliminou dois clubes que vão disputar a Série C do Campeonato Brasileiro neste ano: o Retrô-PE e o Botafogo-PB. Vale destacar que a equipe maranhense não tem calendário nacional em 2025. (Com João Pedro Oliveira)