Copinha 2025 ao vivo: onde assistir e qual será o jogo hoje, 22

A Copinha já está nas semifinais, com um único jogo acontecendo nesta quarta-feira, 21 de janeiro (21/01), e as equipes seguem no ritmo em busca da classificação para a final da competição que acontecerá no dia 25 de janeiro.



Com os últimos classificados definidos, resta apenas a decisão entre Corinthians e Grêmio para determinar o último time a garantir uma vaga na final. A primeira equipe que garantiu vaga na final foi o São Paulo, que venceu o Criciúma.