Copinha entra na reta final com definição dos semifinalistas

Grêmio e Corinthians avançaram às quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior na noite de domingo (19) e se juntaram aos já classificados São Paulo e Criciúma. O Tricolor gaúcho, que tenta o título inédito da Copinha, garantiu a vaga após vencer de virada o Palmeiras por 3 a 2. Já o Timão, atual campeão, levou a melhor sobre o Vasco por 1 a 0. O primeiro jogo da semi será Criciúma x São Paulo, às 19h30 (horário de Brasília) de terça-feira (21). O outro, Grêmio x Corinthians, será às 17h de quarta (22). As partidas têm transmissão ao vivo no canal da Federação Paulista de Futebol (FPF) no YouTube.