Vasco x Ceará: onde assistir ao vivo e online ao jogo da Copinha

Vasco da Gama e Ceará se enfrentam hoje, quarta-feira, 15 de janeiro (15/01), na partida válida pela terceira fase da Copinha 2025. O jogo será disputado no Estádio Comendador Souza, em São Paulo (SP), às 11h (horário de Brasília). SIGA o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (TV fechada) e via Globoplay (streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Vasco x Ceará: confronto de equipes da primeira divisão A um passo das oitavas de final, Vasco da Gama e Ceará se enfrentam na Copinha na manhã desta quarta-feira, 15.

Na fase de grupos, o Vasco não agradou sua torcida. Pelo contrário, a equipe carioca sequer conseguiu uma única vitória. Com três empates, a classificação em segundo lugar no grupo só foi possível devido à falta de vitórias de Nacional-SP e Canãa-DF. Já na segunda fase, após a sequência de empates, veio a primeira vitória. Na segunda-feira, 13, o Vasco enfrentou a Juventus, que havia terminado na primeira colocação do grupo 31. Apesar do favoritismo da equipe adversária, os cariocas conquistaram a classificação com uma vitória por 1 a 0. O Ceará, assim como o Vasco, mantém uma campanha invicta no torneio, mas com resultados mais consistentes. Na fase de grupos, o Vozão venceu dois jogos, empatou um e ficou na segunda colocação da mesma chave da Juventus, adversária do Vasco nesta quarta-feira.

Na segunda fase, o Ceará enfrentou o XV de Piracicaba e garantiu a vaga para enfrentar o Vasco com uma vitória expressiva por 4 a 0. No elenco, os grandes destaques são Guilherme Luiz e Kaique, que marcaram três gols cada um no torneio.

Vasco x Ceará: onde assistir ao vivo ao jogo da Copinha 2025 SporTV : TV fechada



: TV fechada Globoplay: streaming*

