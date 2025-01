Ceará e Fortaleza têm confrontos detalhados na segunda fase da Copinha

Classificados para a segunda fase da Copinha, Ceará e Fortaleza conheceram na tarde deste domingo, 12, os detalhes dos confrontos da próxima etapa. Os jogos acontecerão em duelo único.

Tendo finalizado a fase de grupos como vice-líder do grupo 31, com sete pontos somados, o Alvinegro de Porangabuçu enfrentará o XV de Piracicaba, equipe que avançou como líder do grupo 32. Os times duelam já nesta segunda-feira, 13, às 11 horas, no estádio Nicolau Aylon, em São Paulo.