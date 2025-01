Resultados da Copinha hoje, 15: quem se classificou? Veja tabela de jogos

Na Copinha, o Vasco da Gama venceu o Ceará e está classificado para as oitavas; confira os resultados / Crédito: Reprodução/ Vinícius Gentil / Vasco da Gama

A Copinha 2025 terá seus últimos classificados para as oitavas de final hoje, quarta-feira, 15 de janeiro (15/01). Em um dos principais jogos do dia, Vasco e Ceará protagonizaram uma partida emocionante, que terminou com a equipe cruz-maltina garantindo sua classificação com uma vitória por 3 a 2. Tabela de jogos: matéria será atualizada nesse mesmo link com os resultados logo abaixo.

As partidas da terceira fase começaram na terça-feira, 14, com metade dos confrontos realizados, e o restante sendo concluído no dia seguinte. Até o momento, garantiram a classificação: Botafogo, Criciúma, Guarani, Ferroviária, Fluminense, São Paulo, Cruzeiro, Bahia, Audax, Grêmio, Ituano e Vasco.