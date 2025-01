Palmeiras x Portuguesa: onde assistir ao vivo e online ao jogo do Paulistão

O confronto terá transmissão ao vivo gratuita na CazeTV (YouTube), e em TV aberta na Record. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Palmeiras e Portuguesa se enfrentam hoje, quarta-feira, 15 de janeiro (15/01), na partida válida pela fase de grupos do Paulistão 2025. O jogo será disputado no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 21h35 (horário de Brasília).

Atual tricampeão do Paulistão, o Palmeiras estreará contra a Portuguesa. O clube alviverde, que contratou Paulinho e Facundo Torres na última janela de transferências, deverá utilizar apenas o atacante argentino na partida desta quarta-feira.

Se consolidando após a transformação em SAF, a Portuguesa chega totalmente reformulada, com o objetivo de realizar uma boa campanha no Paulistão e, futuramente, buscar o acesso à divisão superior no Campeonato Brasileiro. Entre os principais jogadores da Lusa estão os atacantes Henrique Almeida (ex-São Paulo e Botafogo) e Iago Dias (ex-Coritiba e Ponte Preta).

O formato do Campeonato Paulista 2025 consiste em uma fase de grupos com quatro chaves de quatro equipes cada. Os dois melhores colocados de cada chave avançam para o mata-mata da competição.

As partidas das quartas de final e das semifinais serão disputadas em jogo único. Já a grande final será definida em dois jogos.