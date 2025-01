Vasco anuncia a contratação de Lucas Freitas, ex-Palmeiras

Apesar de não divulgar os valores das transferências, especula-se que o jogador chegue sem custos aos cofres do Vasco. Afinal, o Palmeiras liberou sua saída, mas manteve 50% de seus direitos econômicos. Assim, caso o clube carioca faça uma futura venda, metade do valor irá para o Verdão.

O Vasco oficializou nesta terça-feira (14) a chegada de seu quarto reforço para a temporada. O zagueiro Lucas Freitas, de 23 anos, é o jogador em questão. O atleta defendeu o Juventude por empréstimo do Palmeiras na última temporada e chega ao Gigante da Colina com contrato até dezembro de 2027.

LEIA MAIS : Payet pode virar opção no ataque para o Vasco, que quer renovar

Carioca, Lucas Freitas começou a carreira nas categorias de base do Flamengo e passou Valladolid (ESP), Palmeiras, Moreirense (POR), Chapecoense e Juventude. Ele atuou em 16 partidas pelo Juventude no Brasileirão de 2024, sendo titular em 15 delas.

Pouco jogou pelo Palmeiras, é verdade: foram apenas três jogos como profissional. No Moreirense, ganhou mais oportunidades, entrando em oito partidas. Depois, foram 23 pela Chapecoense, mesmo número de jogos que realizou pelo Juventude.

Antes dele, o Vasco já havia anunciado outros três reforços. O goleiro Daniel Fuzato, além do zagueiro Lucas Oliveira e do volante Tchê Tchê. Maurício Lemos, do Atlético-MG, deverá ser anunciado em breve, aliás.