Copinha 2025: jogos de hoje (09/01), onde assistir ao vivo e horário

A Copinha chega à última rodada da fase de grupos, com equipes disputando vaga na próxima etapa; destaque para os confrontos com Palmeiras e Santos

A Copinha completará exatamente uma semana hoje, quinta-feira, 9 de janeiro (09/01), e as equipes seguem no ritmo em busca da classificação para a segunda fase da competição, que começará no domingo, dia 12.



Com três gols de pênalti, Ceará vence Trindade e garante classificação na Copinha; VEJA