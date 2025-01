Vasco empata com o Canaã-DF e grupo fica em aberto na Copinha

Times ficam no 0 a 0 no Nicolau Alayon. XV de Piracicaba lidera com quatro pontos, enquanto Vasco e Canaã ficam com dois; Nacional tem um / Crédito: Jogada 10

O Vasco voltou a empatar pela Copinha 2025. Nesta terça-feira (7), pela segunda rodada, o Cruz-Maltino ficou no 0 a 0 com o Canaã-DF, no estádio Nicolau Alayon, na Barra Funda, em São Paulo. Assim, o Grupo 32 segue em aberto, com todos os times com chances de classificação na derradeira rodada, que ocorrerá na sexta-feira (10). LEIA MAIS: Vasco anuncia contratação do goleiro Daniel Fuzato

O jogo O jogo contou com alternância entre os times. O Vasco, com um time de sub-17, não se encontrava em campo, sendo dominado na primeira metade da etapa inicial. Depois, a equipe do técnico Matheus Curopos se encontrou e criou algumas chances, sem muito perigo, porém.

Na etapa final, o goleiro Phillipe Gabriel voltou a brilhar. Assim como fez no primeiro jogo, o arqueiro fez pelo menos quatro boas defesas para evitar que o Vasco saísse atrás no placar. Lá na frente, Zuccarello e Juninho tiveram chances, mas as desperdiçaram. Após as inúmeras mexidas que ambos os times fizeram, o jogo ficou lá e cá, com o Vasco começando a crescer. Eram muitos cruzamentos e escanteios, enquanto o Canaã apostava em chegadas nos contra-ataques. No fim, nada de gols na Barra Funda. Próximos passos Com o grupo 32 completamente em aberto, os times vão para a última rodada ainda com chances de classificação. O Vasco, por exemplo, com dois pontos, enfrenta o Nacional-SP (um ponto), time da casa, pela terceira e definitiva rodada. Precisará de uma vitória simples para garantir vaga. O jogo será na sexta, às 15h (de Brasília).