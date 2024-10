Cléber Machado se manifesta sobre possível saída do SBT para concorrente

De acordo com o ex-Globo, a negociação está sendo conduzida com transparência para todos os envolvidos.

O narrador Cléber Machado se manifestou pela primeira vez após notícias de uma saída do SBT. Em entrevista ao Charla Podcast, ele confirmou que há uma conversa em andamento com a Record, mas que ainda não definiu o seu futuro.

“Eu tive uma proposta (Record). O SBT foi imediatamente comunicado. A gente está conversando sobre a proposta para ver o que acontece. Eu estou estudando a proposta. A empresa onde eu estou sabe desde o dia da proposta. Eu vou decidir e eu tenho o direito de decidir. Estou decidindo completamente com a outra emissora sabendo o que está acontecendo, a par de tudo”, revelou o narrador.

Cléber Machado, que atualmente tem contrato com o SBT até 2026, também revelou que viveu uma situação parecida antes de assinar com o SBT. Porém, sua antiga casa era justamente a Record.

“Quando eu fui para o SBT, eu já tinha feito a Record. O Campeonato (Paulista) acabou em abril. Quando chegou no meio de agosto começamos a conversar com o SBT. A uma semana de assinar com o SBT, eu recebi uma proposta pra ir pra Record por mais dinheiro. Eu respondi: ‘não, eu vou para o SBT porque eu acertei, porque eles estão com um cardápio de transmissões’. Eles têm a Liga dos Campeões, a Copa Sul-Americana. Nesse instante, eu vou pra lá. Agora é uma outra situação. Vamos ver”, explicou.