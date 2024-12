Viúva de Alan Neto, musa Bette Davis revela torcida pelo Fortaleza: "Sou Leão"

Durante a premiação, Ivanilde recebeu a inédita medalha Alan Neto, entregue pelas mãos de Vojvoda, técnico do Fortaleza. Emocionada ao falar sobre o companheiro de vida, a musa Bette Davis não deixou de expressar sua gratidão pelo carinho com a memória do jornalista.

Ao fim do discurso, ela surpreendeu ao revelar sua torcida pelo Tricolor do Pici. “Quero dizer também, Marcelo Paz, que eu sou Leão. As alegrias que eu tenho tido, foi o Leão que me deu”, confessou Ivanilde.

Atriz e cantora com longa trajetória no rádio cearense, Ivanilde Rdrigues Barros foi casada com Alan Neto por 58 anos, com quem teve uma filha, Alana. Uma "história longa e bonita”, como define a musa Bette Davis.