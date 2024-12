Emoção e homenagem: 52ª noite das personalidades é marcada por tributo a Alan Neto

Entre os premiados da noite, estiveram presentes Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, Haroldo Martins, diretor de futebol do Ceará e Vojvoda, técnico do Fortaleza

Momentos de emoção e um tributo ao jornalista Alan Neto marcaram a 52ª Noite das Personalidades Esportivas, o Oscar do esporte, promovido pelo jornalista Sérgio Ponte, da Rádio O POVO CBN, nesta segunda-feira, 9, na cobertura da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), em Fortaleza.

Entre os homenageados, estiveram presentes o CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz — pelo 5º ano consecutivo escolhido dirigente do ano —; Haroldo Martins, diretor de futebol do Ceará, que recebeu uma homenagem pelo acesso alvinegro à Série A do Campeonato Brasileiro; Ivanilde Rodrigues, a musa Bette Davis de Alan Neto e Juan Pablo Vojvoda, técnico do Tricolor do Pici, melhor treinador do ano e personalidade brasileira do ano.