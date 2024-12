Copa Intercontinental 2024: tudo sobre o antigo Mundial de Clubes

O torneio continental substituirá temporariamente o Mundial de Clubes, que retorna em 2025 com o novo formato / Crédito: Reprodução/ KHALED DESOUKI / AFP

Mundial de Clubes ou Copa Intercontinental? Essa dúvida tem intrigado os fãs de futebol, já que a nomenclatura do torneio disputado no final do ano pelos campeões continentais mudou, assim como seu formato para a edição de 2024.



A Copa Intercontinental será uma transição temporária, já que abrirá caminho para o novo Mundial de Clubes, que, em 2025, será reformulado pela Fifa para se assemelhar a uma "Copa do Mundo" de clubes.

Em 2024, no entanto, o modelo será mais próximo daquele utilizado nos mundiais dos anos 2000. Haverá uma importante diferença: o vencedor da Uefa Champions League entrará diretamente na final. Já o campeão da Libertadores, o Botafogo, precisará disputar três partidas para brigar pelo título. Copa Intercontinental 2024: novo formato A nova Copa Intercontinental conta com cinco partidas, duas delas já realizadas. Na primeira rodada, disputada em 22 de setembro em Abu Dhabi, o Al Ain (Emirados Árabes Unidos) derrotou o Auckland City (Nova Zelândia) por 6 a 2.

A segunda rodada aconteceu em 29 de outubro, com o Al Ahly (Egito) vencendo o Al Ain por 3 a 0. Essas partidas fizeram parte do que a Fifa denominou “Copa África-Ásia-Pacífico”.

As três partidas finais serão disputadas no Catar. Em 11 de dezembro, o Pachuca (México), campeão da Concacaf enfrentará o Botafogo, campeão da Libertadores, no “Dérbi das Américas”. O vencedor desse confronto jogará contra o Al Ahly na Challenger Cup, em 14 de dezembro. O campeão dessa partida enfrentará o Real Madrid na final, no dia 18 de dezembro, valendo o título da Copa Intercontinental 2024.

Copa Intercontinental 2024: nome já utilizado O nome “Copa Intercontinental” foi usado por muitos anos, de 1960 a 2004, para designar o torneio que reunia os vencedores da Uefa Champions League e da Copa Libertadores. A competição também ficou conhecida como: Taça Intercontinental, Copa Europeia/Sul-Americana, Taça Europeia/Sul-Americana e Copa Toyota. Quatro clubes brasileiros conquistaram o troféu enquanto ele esteve em atividade: Santos (1962 e 1963), São Paulo (1992 e 1993), Grêmio (1983) e Flamengo (1981) Copa Intercontinental 2024: diferenças para o antigo Mundial de Clubes No novo formato, qualquer equipe que não seja europeia precisará disputar pelo menos três jogos para se tornar campeã.