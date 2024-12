Messi é eleito o melhor jogador da MLS

Aos 37 anos, o craque argentino brilha com 17 gols e 17 assistências em 19 jogos, liderando o Inter Miami na liga norte-americana / Crédito: Jogada 10

Lionel Messi, aos 37 anos, segue conquistando prêmios individuais no futebol. Nesta sexta-feira (6), a MLS anunciou o vencedor do prêmio de melhor jogador da temporada, e, sem surpresas, o título ficou com o craque argentino. Apesar de ter sido eliminado na primeira rodada dos playoffs, o Inter Miami terminou em primeiro lugar na temporada regular da Conferência Leste, conquistando a ‘Supporters’ Shield’ e quebrando o recorde de pontos em uma única edição da MLS. Messi foi um dos grandes responsáveis por esse feito.

Mesmo tendo passado um tempo lesionado, o craque argentino marcou 17 gols, tornando-se o segundo maior artilheiro da competição, atrás apenas de Benteke, com 20. Além disso, o camisa 10 do Inter Miami terminou a temporada como líder em assistências, com 17 passes decisivos, tudo isso em apenas 19 partidas.

LEIA MAIS: Betis x Barcelona: onde assistir, escalações e arbitragem Messi recebeu 38,43% dos votos, com 43,2% vindo da imprensa, 40,83% dos jogadores e 31,25% dos clubes. Cucho Hernández, do Columbus Crew, foi o principal concorrente de Messi, ficando em segundo lugar com 33,7% dos votos. Sua equipe acabou sendo eliminada na segunda rodada dos playoffs pelo New York Red Bulls, que agora enfrentará o LA Galaxy na final, marcada para este sábado (7).