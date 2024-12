Corinthians x Bahia: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

A vitória diante do Criciúma colocou o Corinthians no G8 da tabela de classificação. O Alvinegro Paulista ocupa a oitava colocação, com 50 pontos, e segue na luta por uma vaga na fase preliminar da próxima Libertadores.

Os donos da casa buscam conquistar a melhor sequência de vitórias de sua história no Brasileirão. O Timão venceu todos seus sete últimos jogos na competição, sendo o mais recente no sábado, contra o Criciúma, por 4 a 2.

Para enfrentar o Bahia, o técnico Ramón Díaz não possui desfalques por suspensão. Contudo, ele segue sem poder contar com o zagueiro Félix Torres (lesão no músculo anterior da coxa direita), o lateral Palacios (artroscopia no joelho esquerdo) e o volante Maycon (rompimento no ligamento cruzado anterior do joelho direito).

O técnico argentino aposta na excelente fase do atacante Yuri Alberto para alcançar a oitava vitória consecutiva no torneio. O camisa nove é o artilheiro da Série A, com 13 gols marcados, e colocou oito bolas na rede nas últimas seis partidas que disputou na temporada. (Com Gazeta Esportiva)



Corinthians x Bahia: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão: dia e horário do jogo Corinthians x Bahia

Terça-feira, 3 de dezembro (3/12), às 20 horas (horário de Brasília).