Flamengo x Internacional: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O Flamengo vai enfrentar o Internacional; veja onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão. / Crédito: Ricardo Duarte/SC Internacional

Flamengo e Internacional se enfrentam hoje, domingo, 1° de dezembro (1°/12), em jogo válido pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 16 horas (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta gratis) e no Premiere (serviço de pay-per-wiew). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Flamengo x Internacional: como chegam os times Sem chances de título nacional, o Flamengo entra em campo neste domingo diante do Internacional com uma motivação extra. Além de buscar uma melhora na classificação no Brasileirão, o time carioca - atual quinto colocado na tabela - tentará acabar com alguns tabus diante do rival. O Flamengo amarga uma sequência de cinco partidas sem vencer o Internacional. A última vitória ocorreu fora de casa no dia 20 de novembro de 2021, com o placar de 2 a 1. Neste período, o Colorado venceu duas vezes, além de outros três empates. Torcedor mirim do Flamengo, Gui Gandra é indicado ao prêmio Fan Award da Fifa; VEJA